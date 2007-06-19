Зі спрощенням візового режиму з ЄС знову доведеться почекати
Принаймні, 4 місяці
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Люксембурзі.
«Думаю, не пізніше листопада ці угоди будуть в порядку денному Верховної Ради», - сказав він.
Міністр також висловив сподівання, що і Європарламент зможе ратифікувати ці угоди у листопаді, щоб вони набули чинності до кінця року.
Коментуючи зміст підписаних сьогодні угод, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в угоді про спрощення візового режиму, зокрема, передбачається не лише зобов’язання країн-членів ЄС повідомляти українських громадян про причини відмови у видачі візи, але й можливість оскаржувати рішення посольств в апеляційному порядку.
Згідно з новою угодою, термін відповіді посольств на запит про візу не повинен перевищувати 10 днів, а в особливо термінових випадках може надаватися через два дні.
А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що Україні вдалося добитися підписання з прикордонними країнами так званих «малих» міграційних угод, згідно з якими, громадяни, що живуть в 50-кілометровій прикордонній зоні, зможуть здійснювати безвізові поїздки на 50 км до сусідніх країн.
Говорячи про угоду про реадмісію, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що повернення в Україну громадян, які незаконно перебувають в Європі, здійснюватиметься лише після належних доказів, що ці особи прибули з території України.
А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що в ході переговорів Україні вдалося отримати запевнення Єврокомісії у виділенні грошей як для облаштування соціальних таборів для нелегальних мігрантів, що повертатимуться з ЄС, так і на покращення управління кордонами.
В нинішньому році, за словами міністра, Єврокомісія на ці цілі виділить 10 млн. євро, а наступного – 30 млн. євро.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та про реадмісію осіб.