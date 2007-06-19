Зі спрощенням візового режиму з ЄС знову доведеться почекати

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення візового режиму та реадмісію будуть ратифіковані у листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Люксембурзі.

«Думаю, не пізніше листопада ці угоди будуть в порядку денному Верховної Ради», - сказав він.

Міністр також висловив сподівання, що і Європарламент зможе ратифікувати ці угоди у листопаді, щоб вони набули чинності до кінця року.

Коментуючи зміст підписаних сьогодні угод, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в угоді про спрощення візового режиму, зокрема, передбачається не лише зобов’язання країн-членів ЄС повідомляти українських громадян про причини відмови у видачі візи, але й можливість оскаржувати рішення посольств в апеляційному порядку.

Згідно з новою угодою, термін відповіді посольств на запит про візу не повинен перевищувати 10 днів, а в особливо термінових випадках може надаватися через два дні.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що Україні вдалося добитися підписання з прикордонними країнами так званих «малих» міграційних угод, згідно з якими, громадяни, що живуть в 50-кілометровій прикордонній зоні, зможуть здійснювати безвізові поїздки на 50 км до сусідніх країн.

Говорячи про угоду про реадмісію, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що повернення в Україну громадян, які незаконно перебувають в Європі, здійснюватиметься лише після належних доказів, що ці особи прибули з території України.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що в ході переговорів Україні вдалося отримати запевнення Єврокомісії у виділенні грошей як для облаштування соціальних таборів для нелегальних мігрантів, що повертатимуться з ЄС, так і на покращення управління кордонами.

В нинішньому році, за словами міністра, Єврокомісія на ці цілі виділить 10 млн. євро, а наступного – 30 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та про реадмісію осіб.