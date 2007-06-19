Соціалісти гострять зуби на Магеру

Народний депутат, член фракції СПУ Василь БОГАЧУК пропонує Верховній Раді звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням внести подання на звільнення члена Центральної виборчої комісії Андрія МАГЕРИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

Зокрема, В.БОГАЧУК зазначив, що в ЦВК мають працювати люди, які є взірцем чесності й об’єктивності. «Як можна говорити про таке, коли членом нової ЦВК є людина, яка, відповідно до рішення Верховного суду, визнана винною у зловживанні щодо волевиявлення громадян», - наголосив він.

За словами В.БОГАЧУКА, 27 грудня 2004 року Верховний суд, розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу на дії члена ЦВК А.МАГЕРИ, вирішив визнати їх незаконними. Зокрема, сказав депутат, 26 грудня 2004 року А.МАГЕРОЮ було розіслано неправомірні роз’яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про вибори та мали місце безпідставні втручання у хід виборчого процесу. В.БОГАЧУК стверджує, що зазначені роз’яснення були розіслані за власним підписом А.МАГЕРИ, в яких членів територіальних виборчих дільниць незаконно орієнтовано на здійснення “зловживань службовим становищем на користь одного з кандидатів на пост Президента”.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді V скликання зареєстровано проект постанови про дострокове припинення повноважень А.МАГЕРИ. Проект постанови внесений депутатом з фракції Партії регіонів Валерією МАТЮХОЮ.

Довідка УНІАН. А.МАГЕРУ було призначено членом Центральної виборчої комісії 8 грудня 2004 року.