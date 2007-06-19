КС визнав неконституційними низку положень закону про політичні партії

Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень Закону “Про політичні партії в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення, прийняте 12 червня, було оприлюднене сьогодні на засіданні КС.

Зокрема, Суд визнав такими, що не відповідають Конституції, ч. 1 ст. 10 Закону «Про політичні партії в Україні», а саме, словосполучення «та не менш як у двох третинах районів» перед словами «Автономної Республіки Крим», а також ч. 6 ст. 11 - щодо забезпечення утворення та реєстрації політичною партією своїх обласних, міських, районних організацій, крім «у більшості областей», та обов’язкового утворення і реєстрації цих організацій в Автономній Республіці Крим. Свою позицію КС обгрунтував тим, що виокремлення Криму у ст. 10 закону із загального числа суб’єктів адміністративно-територіального устрою порушує конституційний принцип рівності усіх громадян України залежно від місця їхнього проживання. Це положення означає, що жодна політична партія не може бути зареєстрована, якщо не отримає підписів громадян на свою підтримку не менш як у двох третинах районів АРК. З цих же підстав визнані неконституційними і положення ч.6 ст. 11 закону, за якими утворення та реєстрація обласних, міських, районних партійних організацій у Криму є обов’язковими. При цьому заборону фінансування політичних партій із джерел, викладених у ст. 15 закону КС визнав допустимим обмеженням, тобто таким, що відповідає нормам Конституції України.

Це рішення було прийняте за конституційним поданням 70 народних депутатів, яке надійшло до КС 20 червня 2003 року, а провадження у справі було відкрите 20 січня 2004 року.

Протягом 2004-2005 років справа розглядалась суддями минулої каденції Конституційного Суду, але рішення так і не було прийнято.

Зараз за це рішення проголосували 12 суддів, один – проти.