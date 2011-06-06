Тимошенко побувала на «перезавантаженні патріотизмом»

11:54, 06 червня 2011
Політика
8767 0

Пропонує зробити традицією

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує перетворити на щорічний традиційний український рок-фестиваль концерт пам’яті вокаліста легендарного рок-гурту «Брати Гадюкіни» Сергія Кузьмінського.

Про це вона пише у своєму персональному блозі.

Як зазначає Ю.ТИМОШЕНКО, яка відвідала цей концерт 3 червня, «у 90-ті роки "Брати Гадюкіни" стали символом прориву до свободи, а їх музика - пульсом молодої незалежної нації. Я твердо знаю, що така музика може надихати людей будь-якого віку на боротьбу за власне життя і власну країну».

«Мені здається, що вчора був не просто концерт, - пише Ю.ТИМОШЕНКО. - Це було перезавантаження всіх присутніх патріотизмом високого ґатунку. СКРИПКА там теж співав "Всьо чотко" :)»

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, «було б добре, якби цей концерт, у якому грали і співали всі українські рок-зірки, перетворити в щорічний традиційний український рок-фестиваль».

Як повідомляв УНІАН, С.Кузьмінський - музикант, діджей, вокаліст рок-гурту «Брати Гадюкіни». Народився 3 жовтня 1962 року, помер 3 серпня 2009 після тривалої хвороби (рак гортані), у віці 46 років. Похований у Львові на Личаківському кладовищі.

3 червня ц. р. у Києві, у Палаці спорту, відбувся концерт пам’яті вокаліста легендарного рок-гурту «Брати Гадюкіни» Сергія Кузьмінського «Я вернувся домів».

У концерті брали участь музиканти «Братів Гадюкіних». Разом з ними пісні колективу співали: «ВВ», «Океан Ельзи», «Бумбокс», ТНМК, ТІК, «Перкалаба», «Кому Вниз», «The Вйо», «Мандри», «Гуцул Каліпсо», «Mad Heads XL», «Гайдамаки», «Димна Суміш», «ДахаБраха», «ФлайzZza».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter