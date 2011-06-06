Тимошенко побувала на «перезавантаженні патріотизмом»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує перетворити на щорічний традиційний український рок-фестиваль концерт пам’яті вокаліста легендарного рок-гурту «Брати Гадюкіни» Сергія Кузьмінського.

Про це вона пише у своєму персональному блозі.

Як зазначає Ю.ТИМОШЕНКО, яка відвідала цей концерт 3 червня, «у 90-ті роки "Брати Гадюкіни" стали символом прориву до свободи, а їх музика - пульсом молодої незалежної нації. Я твердо знаю, що така музика може надихати людей будь-якого віку на боротьбу за власне життя і власну країну».

«Мені здається, що вчора був не просто концерт, - пише Ю.ТИМОШЕНКО. - Це було перезавантаження всіх присутніх патріотизмом високого ґатунку. СКРИПКА там теж співав "Всьо чотко" :)»

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, «було б добре, якби цей концерт, у якому грали і співали всі українські рок-зірки, перетворити в щорічний традиційний український рок-фестиваль».

Як повідомляв УНІАН, С.Кузьмінський - музикант, діджей, вокаліст рок-гурту «Брати Гадюкіни». Народився 3 жовтня 1962 року, помер 3 серпня 2009 після тривалої хвороби (рак гортані), у віці 46 років. Похований у Львові на Личаківському кладовищі.

3 червня ц. р. у Києві, у Палаці спорту, відбувся концерт пам’яті вокаліста легендарного рок-гурту «Брати Гадюкіни» Сергія Кузьмінського «Я вернувся домів».

У концерті брали участь музиканти «Братів Гадюкіних». Разом з ними пісні колективу співали: «ВВ», «Океан Ельзи», «Бумбокс», ТНМК, ТІК, «Перкалаба», «Кому Вниз», «The Вйо», «Мандри», «Гуцул Каліпсо», «Mad Heads XL», «Гайдамаки», «Димна Суміш», «ДахаБраха», «ФлайzZza».