Грач отримав свою партію

Міністерство юстиції отримало офіційне повідомлення Комуністичної партії робітників і селян про зміну партійного лідера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, замість Олександра ЯКОВЕНКА партію очолив Леонід ГРАЧ. Відповідне рішення було ухвалено VIII позачерговим з’їздом партії та спільними рішеннями Центрального органу комітету Комуністичної партії робітників і селян 27 лютого 2011 року.

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію про зміни у складі керівних органів Комуністичної партії робітників і селян та внесло зміни до Реєстру політичних партій України. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як відомо, відповідно до Закону "Про політичні партії в Україні" партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їхньої адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Комуністичну партію робітників і селян було зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 березня 2001 року. Партія внесена до Реєстру політичних партій під № 84.