Тимошенко зустрічає високих гостей із США

Ініціатива американської сторони

Сьогодні лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО проведе зустріч з делегацією Конгресу США. Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, зустріч відбудеться на запрошення американської сторони. До складу делегації Конгресу США входять голова Комітету з процедурних питань Девід ДРЕЙЕР (Республіканська партія, Каліфорнія), Девід ПРАЙС (Демократична партія, Північна Кароліна), Бред МІЛЛЕР (Демократична партія, Північна Кароліна) та Сьюзан ДЕВІС (Республіканська партія, штат Каліфорнія).

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