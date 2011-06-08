Чорновіл вважає, що до вбивства його батька причетний Пукач

Син екс-лідера Народного Руху України Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що у справі про загибель його батька В`ячеслава Чорновола сльід допитати екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА.

Про це Т.ЧОРНОВІЛ сказав в інтерв`ю «Газеті по-українськи» (№ 81 від 8 червня).

«У мене є підстави вважати, що до окремих епізодів убивства причетний Олексій ПУКАЧ. Я написав до Генпрокуратури спеціальне звернення, щоб його допитали»,- сказав він.

Відпровідаючи на запитання, чим може допомогти ексгумація тіла колишнього лідера НРУ, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що поки що у політитчного керівництва держави є воля розслідувати цю справу. «Але може бути варіант, як зі справою Гонгадзе - пошуміли, допитували КУЧМУ, а потім усе пішло, як вода у пісок», - сказав він.

Зокрема, зазначив Т.ЧОРНОВІЛ, не будуть розбиратися з касетою Євгена МАРЧУКА. «На ній особа, яку він особисто знає, розказує, як убивали Чорновола. Потім він сказав, що ця касета зникла. Депутати Володимир ОЛІЙНИК та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО під присягою підтвердили, що її бачили», - додав він.

Відповідаючи на запитання, хто міг бути замовником убивства В.Чорновола, його син сказав, що досі не має прямої відповіді.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року. Розслідування справи про його загибель досі не закінчене.

Неодноразово висловлювалися версії, що В.Чорновіл помер не внаслідок аварії, а через інші тілесні ушкодження, яких не виявили одразу після загибелі політика.

22 березня 2011 року Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в ДТП В.Чорновола.

2 червня прокуратура Києва повідомила про проведення ексгумації тіла В.Чорновола за призначенням слідчого з дозволу його близьких родичів.