Чорновіл втомився від політики, а Партія регіонів від Чорновола?

Народний депутат від Партії регіонів Тарас Чорновіл втомився займатися політикою і подумує про кар`єру політолога або журналіста. Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Експрес".

«Хочеться взяти тайм аут, – сказав Чорновіл. – Не така вже воно веселе і приємне, це життя в парламенті, щоб чіплятися за нього руками і ногами».

«Тим паче, що на життя я можу собі заробити журналістською роботою і аналітикою. Можу, врешті-решт, писати ті ж самі закони, тільки пропонувати їх якійсь фракції», – додав він.

Чорновіл відзначив, що професії журналіста і політолога йому «ближчі», ніж його сьогоднішнє заняття, підкресливши, проте, що «велика політика дуже засмоктує».

«Навряд чи мої мрії збудуться вже найближчим часом», – заявив із цього приводу Чорновіл. Тим часом він повідомив, що відмовився від місця у першій десятці списку Партії регіонів, оскільки з деяких пір його «почала дуже дратувати групка людей, для яких якісь вторинні візуальні ознаки – це сенс всієї їх політичної кар`єри». При цьому нардеп пояснив, що під «вторинними ознаками» він має на увазі «номер депутатського посвідчення».

«Мене це так дістало, що зникло будь-яке бажання бути у першій п`ятірці, десятці або навіть сотні», – сказав він, відзначивши також, що йому «було б коректніше бути десь на початку другої сотні».

Чорновіл також заявив, що причиною його зникнення з «медіапростору» став той факт, що «є люди», яким він «останнім часом перейшов дорогу».

«Люди, які проводять інформаційну лінію керівництва партії, вирішили усунути мене з телебачення», – повідомив він. В той же час Чорновіл відзначив, що «це не стосується керівництва партії».

«З керівництвом партії у мене нормальні відносини», – сказав депутат, стверджуючи, що поки що не збирається виходити з Партії регіонів, «а як буде далі – поживемо-побачимо».

Остров