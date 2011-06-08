Тимошенко відстоюватиме свої права в Европейському суді

Сьогодні, 8 червня, о 14.20, відбудеться засідання Апеляційного суду міста Києва, де розглядатиметься апеляція Юлії Тимошенко «щодо незаконного порушення Генпрокуратурою проти неї газової справи». Про це повідомляє офіційний сайт Батьківщини.

"Юлія Тимошенко неодноразово заявляла, що українська судова система знаходиться під жорстким контролем з боку влади Януковича, яка використовує правосуддя для кримінального переслідування політичних опонентів, що визнали багато міжнародних та європейських інституцій", - нагадують у партії.

Сайт Батьківщини повідомляє, що Юлія Тимошенко має намір пройти усі судові інстанції в Україні, аби мати можливість для неупередженого і справедливого розгляду цієї справи та справжнього захисту своїх прав в усіх міжнародних судах, зокрема, в Європейському суді з прав людини.