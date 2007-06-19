Ющенко: окремі групи в парламенті намагаються продовжити стан агонії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що реалізація волі виборців залишається єдиною можливістю захистити демократію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЮЩЕНКО заявив у статті, опублікованій сьогодні в авторитетному німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зараз окремі групи в парламенті України намагаються за допомогою політичних ігор затягнути виконання домовленостей та подовжити стан агонії, наголосив Президент України. «Вони порушують обіцянки та шкодять інтересам нашої країни», – підкреслив глава держави. При цьому він акцентував, що надзвичайно задоволений тим, що вдалося досягти домовленостей щодо проведення нових виборів до Верховної Ради 30 вересня ц.р.

«Якщо демократичні цінності для політичних лідерів мають не дуже велике значення і, до того ж, державні інституції недієздатні, реалізація волі виборців залишається єдиною можливістю захистити демократію», – вважає Президент. На переконання Віктора Ющенка, маніпуляція виборами відійшла в минуле. Тепер демократичні вибори відбуваються за міжнародними стандартами.

В.ЮЩЕНКО у статті пояснив, що прагне змінити політичну систему України таким чином, аби уможливити ефективне і одночасно сповнене відповідальності урядування. Головне, за позицією глави держави, по-новому врегулювати та розподілити компетенції органів влади задля вдосконалення механізму захисту Конституції та створення незалежної від корупції та політичного впливу юстиції. «Мають бути встановлені нові правила, які забороняють депутатам продавати свій голос – необмежений імунітет має бути скасований», – відзначив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, подальша підтримка Європи також необхідна для майбутнього розвитку України, адже повне членство в ЄС «є нашою великою метою».