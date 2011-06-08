Азаров нарікає на бюрократію в ЄС - рипить гірше, ніж в Україні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що виділення технічної допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн. євро гальмується через розвинену бюрократію в об`єднанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу українським журналістам.

«Приміром, ми ще рік тому домовилися з Європейським Союзом про те, що ЄС нам виділить понад 600 мільйонів євро технічної допомоги. Але й досі не надійшло жодного євро, хоча ми цю тему неодноразово піднімали. Всі вже рішення є. А грошей немає, тому що дуже поволі рухається бюрократичний віз», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що бюрократія в Європі розвинена більше, ніж в Україні. «Ось ми самі себе лаємо, а насправді в Європейському Союзі він ще повільніше рухається (бюрократичний віз – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.