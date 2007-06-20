Янукович порадив йти у відпустку за графіком, а не гратися в політику

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру Кабінету Міністрів Анатолію ТОЛСТОУХОВУ підготувати протокольні матеріали для підбиття підсумків діяльності уряду в першому півріччі 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення В.ЯНУКОВИЧ дав сьогодні на засіданні уряду.

«Потрібно готувати звіти, за якими програмами у нас є відставання, що ми не встигли зробити. Зараз розглянути всі питання і обов`язково на друге півріччя окреслити заходи. Що потрібно виправити - виправити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду також порадив членам Кабміну не «гратися в політику». «Що у нас змінилося? Є графік – ідіть, будь ласка, відпочивайте. А хто повинен працювати – той працюватиме. Всім за графіком потрібно відпочивати. Не грайтеся в політику, шановні колеги. Ми повинні виконувати свої обов`язки, незважаючи, як кажуть, на будь-яку погоду. Це наш обов`язок», - наголосив прем`єр.