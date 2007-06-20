В’ячеслав Кириленко розкаже про плани опозиції українським і російським журналістам

12:19, 20 червня 2007
Політика
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 21 червня  о 13.30 в рамках спільного проекту  українського інформаційного агентства УНІАН і російського інформаційного агентства РІА “Новости” відбудеться  відео-прес-конференція лідера партії “Наша Україна” В’ячеслава Кириленка для українських і російських журналістів. Тема прес-конференції “Особливості   нинішнього політичного моменту і плани опозиції на дострокових парламентських виборах”. Адреса : вул. Станіславського, б.3, кв.50. Акредитація : 279—56-35 , 593-02-55. 

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