В’ячеслав Кириленко розкаже про плани опозиції українським і російським журналістам

21 червня о 13.30 в рамках спільного проекту українського інформаційного агентства УНІАН і російського інформаційного агентства РІА “Новости” відбудеться відео-прес-конференція лідера партії “Наша Україна” В’ячеслава Кириленка для українських і російських журналістів. Тема прес-конференції “Особливості нинішнього політичного моменту і плани опозиції на дострокових парламентських виборах”. Адреса : вул. Станіславського, б.3, кв.50. Акредитація : 279—56-35 , 593-02-55.

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