Київ знайшов аргументи для Москви, щоб спустила ціну на газ?
Наче там хтось слухає
Київ має намір довести Москві, що ціна російського газу за діючою формулою для України вища, ніж для деяких європейських споживачів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив вчора в ефірі програми «Шустер Live», коментуючи результати переговорів з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ з питання зміни формули ціни на газ.
М.АЗАРОВ зазначив, що в ході переговорів дані української і російської сторін про вартість газу для деяких європейських споживачів різнилися.
"Тому ми домовилися не відкладати справу на довгий термін, а найближчим часом прояснити ситуацію, пов`язану ось з таким різночитанням", - додав М.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН 7 червня у ході прес-конференції за підсумками переговорів прем`єр-міністрів України і Росії у Москві заявив, що формули для визначення ціни на газ для всіх споживачів універсальні, і інформація про те, що ціна газу для України за діючою формулою вища, ніж для деяких європейських споживачів, є перекрученою.
Разом з тим він зазначив, що ціна газу для Білорусі нижча, ніж для України, оскільки рівень кооперації РФ і РБ істотно вище, у тому числі і за рахунок входження Білорусі до Митного союзу.
9 червня М.АЗАРОВ доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості розглянути умови поставок газу за контрактами Росії з іншими державами для вивчення питання перегляду ціни для України.