"Єврошанс" України побільшав, бо Обама зустрівся з Януковичем?

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ вважає, що Україна після зміни влади на початку 2010 року демонструє прогрес у розвитку демократії в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Б.КОМОРОВСЬКИЙ висловив учора у Вроцлаві, відкриваючи Wroclaw Global Forum.

За словами Б.КОМОРОВСЬКОГО, серед держав Східної Європи, які не входять в Євросоюз, лише в Білорусі погіршилася ситуація з демократією.

„Там є регрес (...), в Україні є прогрес, у Молдові прогрес, навіть у Росії можна вказати елементи, які свідчать про прогрес наших мрій про демократію”, - сказав Президент Польщі.

Глава Польської держави, як повідомляється на його сайті, зауважив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наприкінці травня на форумі глав держав Центральної Європи у Варшаві задекларував готовність української влади розвивати демократію та інтегруватися із західним світом.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ у Варшаві зустрівся із Президентом США Бараком ОБАМОЮ, що збільшує шанси на євроатлантичне майбутнє України.

„Це відкриває шанси на процеси, які можуть привести Україну до світу західних цінностей, це також означає наше велике зобов’язання поширювати світ свободи в Україні, не лише в економічній сфері (...), але також у сфері прав людини, громадянина, проблем демократизації», - сказав польський Президент.

Він додав, що Україна є «ключем до майбутнього регіону держав Східної Європи».

Як повідомляв УНІАН, представники української опозиції заявляють про значне погіршення демократичних стандартів в Україні після приходу до влади представників Партії регіонів, лідер якої Віктор ЯНУКОВИЧ виграв президентські вибори в лютому 2010 року.

Погіршення ситуації також відзначають низка міжнародних організацій.

У свою чергу представники української влади вважають, що усі заяви про порушення демократії в Україні виникають через намагання „корупціонерів” захистити себе від кримінальної відповідальності за скоєні ними злочини.