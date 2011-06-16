Новий начальник Іллічівського порту пробивався в кабінет з «Беркутом»

Щоб потрапити до адміністративної будівлі ДП «Іллічівський морський торговий порт» новому начальникові підприємства Олександру ГРИГОРАШЕНКУ знадобився супровід бійців загону спецпідрозділу «Беркут» обласного УМВС.

Як повідомив УНІАН директор Департаменту державної політики у сфері морського і річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Володимир СЕВРЮКОВ, очолювану ним делегацію Мінінфраструктури в адмінбудівлю порту відмовлялася пропустити приватна охорона, найнята звільненим напередодні з посади керівником порту Костянтином ЛАВРИНЕНКОМ.

«Мені було доручено, - сказав він, - ознайомити начальника порту Костянтина ЛАВРИНЕНКА з наказом Мінінфраструктури про його звільнення і призначення нового керівника порту, а також представити персоналу держпідприємства в.о. начальника А.ГРИГОРАШЕНКА. Однак прибулі не могли пройти до адмінбудівлі підприємства, оскільки всі входи були заблоковані приватною охороною».

Причому, за словами В.СЕВРЮКОВА, «вказівка не допускати делегацію відомства і новопризначеного керівника держпідприємства дав приватній охороні особисто К.ЛАВРИНЕНКО, депутат Одеської облради».

Потім В.СЕВРЮКОВА все ж пропустили в будівлю, а О.ГРИГОРАШЕНКО залишився на вулиці, що змусило В.СЕВРЮКОВА звернутися за підтримкою до правоохоронних органів. Після прибуття загону спецпідрозділу «Беркут» будівлю довелося брати штурмом, після чого новий керівник держпідприємства був офіційно представлений колективу порту.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, при цьому в адміністративній будівлі були розбиті шибки, а також затримано за протидію співробітникам міліції близько 30 осіб.

При цьому В.СЕВРЮКОВ відзначив, що дії приватних охоронців не були підтримані співробітниками порту. «Жоден докер не вийшов», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 червня, наказом №53-О Мінінфраструктури звільнило з посади начальника ДП «Іллічівський морський торговий порт» К.ЛАВРИНЕНКО за невиконання показників ефективності використання державного майна і прибутку.

Виконувачем обов`язків начальника порту було призначено О.ГРИГОРАШЕНКА (наказ міністерства №54-О від 14 червня ц.р.) на період з 15 червня до ухвалення відповідного рішення.

Крім того, міністерство наказом від 14 червня 2011 №52-Г вже призначило позапланову перевірку діяльності порту.