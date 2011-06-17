Немиря хоче побачити реакцію Януковича на Тимошенко у Страсбурзі

Заступник голови партії "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не буде в захваті від можливої участі Юлії ТИМОШЕНКО у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це він сказав вчора ввечері на ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Я хотів би подивитися на це обличчя Президента ЯНУКОВИЧА, коли він буде стояти в Страсбурзі, у випадку, якщо нададуть дозвіл, щоб приїхала туди колишній прем’єр-міністр, лідер найбільшої опозиційної партії. Я не думаю, що це буде вираз обличчя людини, яка буде впевнена в собі", - заявив Г.НЕМИРЯ.

"Це буде обличчя людини невпевненої, яка боїться політичної конкуренції", - додав він.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що це буде вже другий виступ В.ЯНУКОВИЧА у ПАРЄ. «Після квітневого виступу Янукович дав доручення про виконання зобов’язань України перед Радою Європи. Було 32 доручення. Лише три із цих 32-х виконано повністю. Три лише частково. По всіх інших відсутній будь-який прогрес", - заявив він і додав: «Хвалена вертикаль насправді не працює».

"ЯНУКОВИЧ просто прийде, щоб в черговий раз говорити, що Україна дотримується демократії, що вона сприяє демократії", - вважає заступник голови "Батьківщини".

Як повідомляв УНІАН, 21 червня В.ЯНУКОВИЧ виступить перед депутатами ПАРЄ у Страсбурзі.

14 червня у Генпрокуратуру було передано клопотання про поїздку Ю.ТИМОШЕНКО 21-22 червня до Страсбурга.