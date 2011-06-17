У БЮТ застерігають, що Богословська може наробити біди

Народний депутат України Сергій ПАШИНСЬКИЙ застерігає, що Україна може втратити статус транзитної держави через «чорний піар» газового сектора країни, який робить влада та, зокрема, Інна БОГОСЛОВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» заявив журналістам, коментуючи діяльність Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування підписання газових угод у 2009 році, яку очолює депутат від Партії регіонів І.БОГОСЛОВСЬКА.

На переконання С.ПАШИНСЬКОГО, ця ТСК використовується як інструмент для фальшування кримінальних справ проти лідера опозиції, колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, С.ПАШИНСЬКИЙ зазначив, що ТСК займається справами десятирічної давності. Коментуючи деякі заяви І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, С.ПАШИНСЬКИЙ повідомив, що з 1996 року Ю.ТИМОШЕНКО не мала жодного відношення до підприємницької діяльності. «Це загальновідома інформація, яка десятки разів перевірялась», - наголосив він.

С.ПАШИНСЬКИЙ також нагадав, що в 1999 році за особистим дорученням Леоніда КУЧМИ і Миколи АЗАРОВА компанія «Єдині енергетичні системи України» була знищена, було порушено 46 кримінальних спав, заарештовані люди, розкрадені всі активи компанії.

При цьому С.ПАШИНСЬКИЙ закликав голову ТСК І.БОГОСЛОВСЬКУ нарешті оприлюднити нібито «незаперечні» докази «злочину» Ю.ТИМОШЕНКО, про які вона заявила ще два місяці тому. Він закликав ТСК або оприлюднювати конкретні докази, або припинити свою діяльність.

Народний депутат висловив занепокоєння, що через «чорний піар» газового сектору країни, який робить влада та, зокрема, І.БОГОСЛОВСЬКА, Україна може втратити статус транзитної держави.