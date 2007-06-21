Кінахівці серйозно розраховують з наступного тижня замінити Нашу Україну у ВР

Партія промисловців і підприємців України (ПППУ) наполягає на повторному розгляді Центральною виборчою комісією (ЦВК) питання про обнулення виборчих списків “Нашої України”.

Про це УНІАН повідомив керівник секретаріату ПППУ, народний депутат V скликання Лев ГНАТЕНКО.

За його словами, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ сьогодні особисто пообіцяв, що це питання буде внесене до порядку денного засідання Центрвиборчкому в середу, 25 червня. «Він мені це сьогодні пообіцяв у присутності 16 представників регіональних організацій партії», - заявив Л.ГНАТЕНКО.

Якщо ЦВК ухвалить рішення про неможливість обнулення виборчих списків «Нашої України», то, на думку керівника секретаріату ПППУ, було б логічно на цьому ж засіданні розглянути питання про реєстрацію народними депутатами кандидатів із списку, зокрема, членів ПППУ. «Якщо буде ухвалене рішення, що обнуляти списки не можна, то тоді логічно розглядати питання про реєстрацію нових народних депутатів, і ми про це проситимемо», - заявив Л.ГНАТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, засідання Центральної виборчої комісії відбудеться завтра, 22 червня, о 16.00. До порядку денного засідання включене єдине питання – про закріплення областей за членами ЦВК.

Наступне засідання ЦВК планується провести 25 червня.