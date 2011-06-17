В Нашій Україні не вірять, що азаровську пенсійну реформу можна покращити

Партія «Наша Україна» заявляє, що виступає категорично проти урядового проекту пенсійної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, вчора голосами провладної більшості Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про пенсійну реформу, і влада ще раз показала, що під гаслом «покращення життя» вона веде планомірну політику зниження соціальних стандартів.

Партійна група «Наша Україна» у Верховній Раді одностайно проголосувала проти урядового проекту. Партія залишається принциповим та послідовним противником урядового законопроекту, який не має нічого спільного з пенсійною реформою.

«Наша Україна» вважає реформування пенсійної системи життєво необхідним для країни, а категорично не сприймає намагань влади видати за реформи заходи, що знижують соціальні стандарти, погіршують пенсійне забезпечення для пересічних пенсіонерів.

«Уряд проводить системну політику захисту інтересів виключно великого бізнесу, зберігаючи для нього можливість ухилятись від сплати податків. Зокрема, парламентська більшість відмовилась прийняти постанову про денонсацію угоди про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр, тим самим, залишивши широкі можливості для вивезення капіталів з України. «Наша Україна» переконана, що саме такі кроки, а не дотації Пенсійному фонду, створюють основні проблеми для бюджету», наголосили у партії.

«Уряд намагається вирішити наявні проблеми лише за рахунок зниження рівня пенсійного забезпечення значної частини людей похилого віку. І при цьому Кабмін відмовляється задіювати комплекс економічних інструментів, завдяки яким можна було б суттєво покращити фінансове самопочуття солідарної складової пенсійної системи (пожвавлення економічних процесів, виведення зарплат з тіні, підвищення розмірів оплати праці, створення додаткових робочих місць тощо).

Фрагментарні і непродумані зміни до пенсійного законодавства, які впроваджує владна більшість, не гарантують фінансової стабілізації Пенсійного фонду. Вони не запроваджують чіткої залежності розміру пенсії від розміру зарплати та тривалості трудового стажу. Крім того, ми впевнені, що уряд врешті-решт збереже VIP-пенсії і проігнорує принципи соціальної справедливості. Україна справді потребує пенсійної реформи. Але реформи, а не її імітації», заявляють у «Нашій Україні».

«Не треба сподіватися, що ухвалений зараз законопроект про пенсійну реформу можна буде з часом вдосконалити, виправити, покращити. Ми вважаємо, що єдиний шлях – розпочати роботу спочатку, зробити її якісно, в інтересах народу і держави, а не в інтересах олігархічного капіталу», наголошують у партії «Наша Україна».