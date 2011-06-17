Комуніста образили регіонали і Янукович, який не дотримав слова

Народний депутат України від КПУ Спиридон КІЛІНКАРОВ вважає, що Партія регіонів провела політичну гру в питанні про червоний прапор.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи рішення Конституційного Суду з приводу закону про червоний прапор.

За словами депутата, відбулася гра зі сторони Партії регіонів. Він нагадав, що у Президента була можливість до Дня Перемоги підписати закон, але це не було зроблено. «Якщо була б принципова позиція, то це рішення було б підписано на другий день», - сказав комуніст.

За його словами, деякі політичні сили «намагаються грати в політику». На уточнююче запитання, чи йдеться про Партію регіонів, С.КІЛІНКАРОВ відповів: «Звичайно, про кого ще».

С.КІЛІНКАРОВ підкреслив, що День Перемоги «завжди святкується під червоними прапорами, і ніяке рішення суду заборонити людям це робити не може». «Що стосується державних установ, то шукатимемо інші форми й методи, яким чином узаконити це, й нехай знову оскаржать рішення парламенту в черговий раз», - додав С.КІЛІНКАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України оприлюднив сьогодні, 17 червня, рішення, згідно з яким використання Прапора Перемоги під час офіційних заходів разом із Державним прапором України суперечить Конституції.

Довідка УНІАН. Закон «Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги» Верховна Рада прийняла 21 квітня.

4 травня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

Проте Президент підписав закон 20 травня.