Омельченко зібрався до нового парламенту

Українська партія «Єдність» візьме участь у позачергових виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні під час сьомого з’їзду «Єдності».

На з’їзді було прийнято рішення уповноважити новообраного голову партії Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА провести переговори з політичними партіями щодо можливості блокування на позачергових виборах до ВР.

Делегати з’їзду підтримали пропозицію вважати сьогоднішній з’їзд першим етапом, а другий етап призначити на 28 липня цього року. Саме до цього часу планується обговорити у територіальних партійних організаціях питання щодо участі у виборах до ВР та щодо блокування з політичними силами, які також йтимуть на вибори.

На з’їзді О.ОМЕЛЬЧЕНКО звернув увагу на те, що партія «Єдність» ніколи не відхилялась від проблем місцевого самоврядування і саме на це була звернена її увага. Ця позиція буде головною і надалі. Тобто, за словами голови партії, партійцям слід готуватися і мобілізувати всі свої сили у першу чергу, готуючись до місцевих позачергових виборів.

«Якщо вибори до Верховної Ради відбудуться цього року, то звичайно вибори до місцевих органів влади повинні відбутися навесні наступного року», - висловив переконання О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

У зв’язку з необхідністю підвищення рейтингу партії, О.ОМЕЛЬЧЕНКО вважає за необхідне активізувати роботу на місцях. А крім того, налагодити інформаційну діяльність, зокрема, відновити роботу газети «Єдність», яка припинила існування півтора року тому.