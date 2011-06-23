Як достукатися до політиків (опитування)

Українські студенти називають основним способом діалогу з владою участь в дебатах з політиками, тоді як для польських і казахських студентів головне – голосування на виборах.

Про це свідчать передані УНІАН результати річної програми міжнародних соціологічних досліджень Інституту Горшеніна «Студенти – образ майбутнього».

Зокрема, на думку польських і казахських студентів, для того, щоб їх голос було почуто політичними діячами і владою, необхідно голосувати на виборах (у Польщі так відповіли – 51,9% студентів, у Казахстані – 40,7%). Також дієвими способами для того, щоб бути почутими політиками, поляки вважають підписання петицій і звернень (42,2%) і участь у дебатах з політиками (30,7%). Студенти Казахстану також покладаються на дебати з політиками (37,1%), на демонстрації, мітинги та інші вуличні акції (36,4%). А от для українських і російських студентів участь у дебатах з політиками – основний спосіб діалогу з владою (Україна – 34,2%, Росія – 32,8%). Далі йдуть такі публічні активності: демонстрації, мітинги і вуличні акції (Україна - 31,3%, Росія – 27,1%). Голосування на виборах як спосіб взаємодії з владою для студентів України і Росії лише на третьому місці (Україна – 25,7%, Росія – 25,5%).

Для реалізації життєвих цілей, на думку молоді, насамперед необхідні особисті якості, упевненість у своїх силах і талант (Україна – 76,9%, Росія – 79,0%, Казахстан – 81,4%, Польща – 73,9%). Також потрібна матеріальна підтримка (Україна – 56,5%, Росія – 62,9%, Казахстан – 52,5%, Польща – 62,0%). Далі у російських і українських студентів йдуть надійні зв`язки і знайомства (Росія – 51,5%, Україна – 43,4%). Польські ж студенти віддали перевагу моральній підтримці (54,8%), а казахські – міцному здоров`ю (51,1%).

Коментуючи результати дослідження, чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC Віталій КЛИЧКО підкреслив, що найважливіше у досягненні будь-якої мети – це внутрішній стрижень. «У сучасних західних країнах молодь менш політично активна, ніж старше покоління. А от на Близькому Сході все інакше. Революції, що відбулися там, були саме результатом політичної активності молоді, яка там становить більшість населення», - відзначив він. Також, за його словами, рівень громадської активності багато в чому залежить від демографічної ситуації. В.КЛИЧКО відзначив, що чим більше молоді, тим вищі політична активність, потенціал змін і замовлення на них. «Це говорить про те, наскільки серйозно молодь визначає суспільні настрої. Ми ж розуміємо, що молоді люди, як носії нових цінностей, виступають за оновлення і реформи. Для нашої країни дуже важлива така позиція – Україна потребує змін і реформ, і щоб ці зміни відбулися швидко, треба залучати молодь до політики, треба обновляти кадри», - вважає спортсмен.

Він упевнений, що для того, щоб домогтися успіху сьогодні, молодим людям потрібно бути освіченими і достатньо сміливими, бути відкритими до змін, нових знань і досвіду, мати широкий світогляд. «І звичайно, дуже важливо мати внутрішній стрижень – цінності, які дозволяють не зламатися, рухатися вперед. Мій дідусь з цього приводу говорив так: «Головне – воля до перемоги». Те, що молоді люди сьогодні не прагнуть обмежувати своє життя і діяльність кордонами своєї країни, це чудово – вони відчувають у собі здатність завоювати світ. Це означає, що сьогодні молодь більш смілива і відкрита порівняно з попередніми поколіннями», - вважає В.КЛИЧКО.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року до березня 2011 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, були опитані 5 155 студентів 22 вищих навчальних закладів чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.