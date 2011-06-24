Тимошенко називає судовий процес фарсом

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає фарсом сьогоднішній судовий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам перед входом до Печерського райсуду Києва, який розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією.

«Сьогодні починається справжній фарс, судилище, яке замовлене, організоване і забезпечене Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в Україні приватизована не тільки прокуратура, а й суди, і тому сьогоднішній судовий процес є «персональною розправою» з нею як з головним опонентом влади.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала людям, які прийшли її підтримати.

До суду підтримати Ю.ТИМОШЕНКО прибули її чоловік Олександр ТИМОШЕНКО, донька Євгенія і зять Шон КАРР.