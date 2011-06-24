«5 канал» веде пряму трансляцію засідання суду у справі Тимошенко

09:43, 24 червня 2011
Політика
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Трансляцію можна переглянути й online

«5 канал» веде пряму трансляцію засідання Печерського районного суду Києва, який розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією.

Також трансляцію можна переглянути online в Інтернеті на сайті «5 каналу» та на сайті Intv.

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