«5 канал» веде пряму трансляцію засідання суду у справі Тимошенко

«5 канал» веде пряму трансляцію засідання Печерського районного суду Києва, який розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією.

Також трансляцію можна переглянути online в Інтернеті на сайті «5 каналу» та на сайті Intv.