«5 канал» веде пряму трансляцію засідання суду у справі Тимошенко
09:43, 24 червня 2011Політика
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Трансляцію можна переглянути й online
«5 канал» веде пряму трансляцію засідання Печерського районного суду Києва, який розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією.
Також трансляцію можна переглянути online в Інтернеті на сайті «5 каналу» та на сайті Intv.
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