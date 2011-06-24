Тимошенко - судді: У Вас не має ні досвіду, ні знань цю справу розглядати
Лідер "Батьківщини" заявила відвід
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО внесли клопотання про відвід судді Родіона КІРЄЄВА, який сьогодні головує у судовому засіданні Печерського районного суду Києва з попереднього розгляду кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила одразу після того, як розпочався розгляд справи.
"У мене є відвід судді. У Вас не має ні досвіду, ні знань, щоб цю справу розглядати. Але Вас спеціально указом навмисно місяць тому перевели до Печерського суду для того, щоб розглядати справи, які є політично замовленими. Я заявляю Вам відвід, тому що вважаю Вас маріонеткою Адміністрації Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
У свою чергу, С.ВЛАСЕНКО пояснив, що для відводу судді є достатньо підстав. Зокрема, він звернув увагу на той факт, що Р.КІРЄЄВ дуже швидко ухвалив рішення про призначення дати попереднього розгляду справи. Крім того, повідомлення про судове засідання було розіслано у вихідний день.
На думку захисника Ю.ТИМОШЕНКО, суддя також є залежним від першого заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА, який суміщає цю посаду із посадою члена Вищої ради юстиції і від якого залежить майбутнє цього судді.
"Є матеріали, які свідчать про те, що є підстави для відводу судді. Суддя КІРЄЄВ не може бути об'єктивним під час розгляду цієї справи. Суддя КІРЄЄВ є особою, яка залежна від члена Вищої ради юстиції, від першого заступника генерального прокурора пана КУЗЬМІНА, яким особисто підписаний обвинувальний висновок (щодо Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН)", - заявив С.ВЛАСЕНКО.
Прокурорська сторона у судовому засіданні попросила суд відмовити у задоволенні цього клопотання Ю.ТИМОШЕНКО через відсутність підстав для відводу судді.