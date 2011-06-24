Тимошенко - судді: У Вас не має ні досвіду, ні знань цю справу розглядати

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО внесли клопотання про відвід судді Родіона КІРЄЄВА, який сьогодні головує у судовому засіданні Печерського районного суду Києва з попереднього розгляду кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила одразу після того, як розпочався розгляд справи.

"У мене є відвід судді. У Вас не має ні досвіду, ні знань, щоб цю справу розглядати. Але Вас спеціально указом навмисно місяць тому перевели до Печерського суду для того, щоб розглядати справи, які є політично замовленими. Я заявляю Вам відвід, тому що вважаю Вас маріонеткою Адміністрації Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, С.ВЛАСЕНКО пояснив, що для відводу судді є достатньо підстав. Зокрема, він звернув увагу на той факт, що Р.КІРЄЄВ дуже швидко ухвалив рішення про призначення дати попереднього розгляду справи. Крім того, повідомлення про судове засідання було розіслано у вихідний день.

На думку захисника Ю.ТИМОШЕНКО, суддя також є залежним від першого заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА, який суміщає цю посаду із посадою члена Вищої ради юстиції і від якого залежить майбутнє цього судді.

"Є матеріали, які свідчать про те, що є підстави для відводу судді. Суддя КІРЄЄВ не може бути об'єктивним під час розгляду цієї справи. Суддя КІРЄЄВ є особою, яка залежна від члена Вищої ради юстиції, від першого заступника генерального прокурора пана КУЗЬМІНА, яким особисто підписаний обвинувальний висновок (щодо Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН)", - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Прокурорська сторона у судовому засіданні попросила суд відмовити у задоволенні цього клопотання Ю.ТИМОШЕНКО через відсутність підстав для відводу судді.