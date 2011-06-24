На наступному засіданні у справі Тимошенко обіцяють «відповідну температуру»

До наступного засідання Печерського районного суду Києва у залі, де відбувається розгляд кримінальної справи про підписання екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО газових угод у 2009 році, будуть встановлені додаткові кондиціонери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила в.о. голови апарату Печерського райсуду Катерина МОСКАЛЕНКО.

«До наступного судового засідання у залі будуть встановлені додаткові кондиціонери і буде забезпечена відповідна температура», - сказала вона.

За словами К.МОСКАЛЕНКО, це буде зроблено, враховуючи присутність у судовій залі великої кількості телеапаратури та великої кількості осіб.

Що стосується можливості надання іншого приміщення, то, за її словами, це неможливо зробити, оскільки зала, у якій відбувається розгляд справи, є найбільшою в Печерському суді.