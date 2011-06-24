Регіонал навів доказ відкритості й прозорості процесу над Тимошенко

Заява Юлії ТИМОШЕНКО та її захисників про необхідність відводу судді, який розглядає кримінальну справу стосовно екс-прем`єра, є спробою затягнути судовий процес і дискредитувати його в очах громадськості.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, член Вищої ради юстиції Валерій БОНДИК, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

В.БОНДИК вважає, що «ТИМОШЕНКО та її адвокати обрали особливу тактику поведінки – на затягування процесу».

«Претензії, які висловлює ТИМОШЕНКО з приводу того, що суддя нібито дуже молодий чи не має достатнього досвіду для розгляду резонансних справ, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом не є вагомою підставою для процедури відвід судді», - зазначив В.БОНДИК.

За його словами, ці заяви «робляться зі спробою політизувати судовий процес, затягнути його в часі та дискредитувати в очах громадськості».

Депутат назвав «некомпетентним і абсурдним з погляду правової системи» заяву ТИМОШЕНКО та її захисників про те, що нібито вже відомий результат судового процесу. За його словами, «жоден юрист, який поважає себе, не візьметься прогнозувати, коли може завершитися судовий процес і яким буде рішення судді».

В.БОНДИК наголосив, що телевізійна трансляція судового процесу свідчить про його відкритість і прозорість.