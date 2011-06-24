Захисник Тимошенко заявив судді, що через нього всі сидять мокрі

Суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ оголосив у судовому процесі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО перерву до 16.00 для розгляду повторного клопотання про його відвід.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив суддя Р.КІРЄЄВ.

"Упередженість судді носить системний характер. Суддя маніпулює законодавчими нормами. Саме ці системні дії судді я вважаю тими підставами, як інші обставини, які викликають сумнів у об`єктивності судді. Суддя, який виносить замість ухвал постанови, який ухвалює перерви на 15 хвилин, коли всі мокрі в залі", - мотивував С.ВЛАСЕНКО своє клопотання.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявила про підтримку цього клопотання. "Ви свідомо створюєте умови, ви створюєте підстави, щоб не проводити виїзне засідання. Ви сьогодні не користуєтесь своїм правом, щоб створити нормальні умови. Ви хочете продовжити процес в таких умовах, коли люди не можуть бути присутніми", - зазначила вона.

"Голова Представництва Європейської комісії в Україні, який був присутній у залі, заявив про нелюдські умови проведення судового процесу. І ця заява — не просто не просто зауваження вам, а вирок як судді, тому що ви зобов`язані забезпечити належні умови організації процесу", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявили клопотання про відвід судді Р.КІРЄЄВУ, який головує у судовому засідання. Після перерви в судовому засіданні суддя Р.КІРЄЄВ повідомив, що Печерський районний суд відмовив у задоволенні клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про відвід судді Р.КІРЄЄВА. Коментуючи це рішення С.ВЛАСЕНКО зауважив, що в Україні практично відсутні випадки, коли суддя задовольняє відвід сам собі і в подальшому це призводить до незаконних вироків у кримінальних справах, незаконних рішень у цивільних господарських справах.