Кличко: за відставку Черновецького голосував - кнопка не спрацювала

Лідер фракції «УДАР» у Київраді Віталій КЛИЧКО спростовує повідомлення про те, що він не голосував за включення до порядку денного засідання Київради 23 червня питання про відставку Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади мера столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції.

«Така інформація не викликає у мене нічого, окрім сміху та обурення водночас. За роки опозиційної діяльності я вже звик до усіляких дурниць щодо мене та навчився не звертати на них увагу. Як казав професор Преображенський у романі Булгакова «Собаче серце»: «Не читайте перед обідом радянських газет». Тож і я раджу не звертати увагу на різноманітну маячню так званих політологів, котрі давно працюють на псевдоопозиційні сили у Київраді. Ми завжди стояли і стоїмо на тому, що перевибори мера та нинішнього складу міської ради – це одна з основних вимог для подальшого розвитку Києва як європейської столиці», – заявив В.КЛИЧКО.

Також він додав, що саме його голос став вирішальним на засіданні комісії Київради з питань місцевого самоврядування, що дозволило проекту рішення про відставку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО отримати необхідне погодження, і всі депутати фракції «УДАР» проголосували за включення до порядку денного питання про відставку мера.

В.КЛИЧКО вимагає з’ясувати причини, з яких не спрацювали кнопки для голосування кількох депутатів від «УДАРу». «Можливо, мова йде про помилку в роботі системи для голосування. Бо дивним виглядає збіг – не спрацювали кнопки депутатів, прізвище яких починається на букву «К». Однак я не виключаю спланованої провокації. Адже всі знають, як дивно вела себе система «Рада», коли секретарем міськради був Олесь ДОВГИЙ. Ми неодноразово звертали увагу на те, що опозиційні депутати не могли вчасно записатися на виступ, а результати голосування нерідко були викривлені. Цілком імовірно, що нові керівники міста взяли на озброєння старі схеми ДОВГОГО-ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», – додав В.КЛИЧКО.

На його думку, ця штучно створена ситуація є нічим іншим, як спробою відвернути увагу від повернення до корупційних схем при управлінні столицею.

«Так, учора наша фракція залишила залу сесійних засідань саме через те, що влада почала використовувати старі методи ЧЕРНОВЕЦЬКОГО при виділенні землі та майна комерційним структурам. Змінилися люди в КМДА, але не змінилися підходи до розкрадання столичних земель та майна. І саме про це ми маємо говорити сьогодні. Києву потрібно кардинальне оновлення всієї системи влади. Місту слід повернути реальне само врядування. Шлях до цього – дострокові вибори мера та Київради. Це – принципова позиція, яку відстоює фракція «УДАР», – заявив В.КЛИЧКО.

Нагадаємо, що вчорашній скандал навколо нібито неучасті КЛИЧКА у голосованні за включення до порядку денного засідання Київради 23 червня питання про відставку Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади мера столиці почався з цього фото: