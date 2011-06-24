Захисник Тимошенко нагадує судді, що робочий день закінчився

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО просить Печерський райсуд Києва оголосити перерву у судовому засіданні, оскільки робочий час вже закінчився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час судового засідання з попереднього розгляду кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

«Відповідно до розпорядку, у п’ятницю робочий день в суді до 16.45… Тому я прошу перенести засідання на будь-який інший день», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, у судовому процесі немає обставин, які б давали можливість продовжувати судове засідання до остаточного вирішення питання.

У свою чергу, головуючий у судовому процесі суддя Родіон КІРЄЄВ зауважив, що адвокат зловживає своїми правами і підстав для оголошення перерви немає.