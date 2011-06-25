Електрики відмовились казати, що вони ремонтували у Печерському суді
Перерва тривала годину замість 10 хв.
Суд поновив роботу після технічної перерви, яка тривала майже годину замість 10 хвилин.
Як передає кореспондент УНІАН, працівники «Київенерго», які прибули до приміщення Печерського районного суду Києва, відновили систему електропостачання в суді.
Електрики прибули о 12.20.
В той же час вони відмовилися сказати журналістам, що саме зламалося в системі енергопостачання в суді.
Як повідомляв УНІАН, перерву в судовому засіданні було оголошено до 11.40 через технічні неполадки з електрикою в залі судового засідання, де триває розгляд справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.
Оскільки світло в судовій залі не гасло, то припускали, що проблеми виникли в енергопостачанні технічної системи, яка фіксує перебіг судового процесу.