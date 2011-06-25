Іващенко припинив голодування

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО сьогодні припинив голодування за рекомендацією лікарів, рідних та адвокатів через реальну загрозу його здоров’ю та життю.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, лікарі медчастини Київського СІЗО, які з моменту оголошення В.ІВАЩЕНКОМ голодування спостерігали за станом його здоров’я, сьогодні зробили аналізи і виявили в його організмі ацетон, кількість якого перевищує безпечний рівень.

Як зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО, посилаючись на твердження лікарів, це свідчить про негативні зміни в організмі В.ІВАЩЕНКА.

Крім того, якщо враховувати той факт, що голодування В.ІВАЩЕНКО розпочав при послабленому стані здоров’я, незакінченому курсі лікування хронічного бронхіту і вимушеному припиненні прийому ліків, ці обставини, на думку лікарів, реально загрожують його здоров’ю і життю.

«Виходячи з цього та прислухавшись до рекомендацій лікарів, рідних і адвокатів, ІВАЩЕНКО прийняв розумне рішення – припинити голодування. При цьому він стверджує, що обставини, котрі стали причиною голодування, не змінилися і він не знімає свій протест у зв’язку з необ’єктивністю, заангажованістю та упередженістю Печерського районного суду, який керується Генеральною прокуратурою», - сказав адвокат.

За словами Б.НЕЧИПОРЕНКА, в обставинах, які склалися, його підзахисний розуміє, що для подальшої боротьби за свої права та добре ім’я йому потрібні сили і здоров’я, які треба буде відновлювати.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Для нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА та арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» обвинувачують у службових зловживаннях і сприянні у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

16 червня В.ІВАЩЕНКО заявив, що розпочне безстрокове голодування на знак протесту проти упередженості колегії суддів Печерського райсуду Києва, яку очолює суддя Сергій ВОВК.

Цю заяву В.ІВАЩЕНКО зробив у залі судового засідання після того, як суддя вкотре відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу через різке погіршення стану здоров’я і необхідність провести відповідне лікування.

Офіційно В.ІВАЩЕНКО розпочав безстрокове голодування із 20 червня, поінформувавши про цей крок керівництво СІЗО.