Адвокати Іващенка направили скаргу до Європейського суду

Сьогодні адвокати колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА направили до Європейського суду з прав людини скаргу щодо порушень, які були допущені по відношенню до їх підзахисного як під час досудового, так і під час судового слідства.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Для нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і сприянні у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.