Тимошенко поїхала з суду, мабуть, до Генпрокуратури

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО залишили залу Печерського райсуду Києва та поїхали до Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

За словами І.КИРИЛЕНКА, сьогодні останній день ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушеної проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо використання коштів Кіотського протоколу та закупівлі машин «Опель-Комбо».

«Тому, скоріш за все, Юлія ТИМОШЕНКО та її захисник знаходяться в Генпрокуратурі», - сказав І.КИРИЛЕНКО, пояснюючи відсутність лідера партії «Батьківщина» та С.ВЛАСЕНКА в залі суду.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що суддя знаходиться в нарадчій кімнаті 4,5 години. «Нам зрозуміло, чому вони тягнуть… у них немає контраргументів», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він подякував всім прихильникам Ю.ТИМОШЕНКО та журналістам за роботу протягом двох днів і повідомив, що депутати також йдуть із зали суду.

Він висловив думку, що судове засідання продовжиться в середу-четвер наступного тижня.

І.КИРИЛЕНКО також висловив сподівання, що наразі не відбудеться арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

Журналісти продовжують перебувати в залі суду, очікуючи на вихід судді та оголошення прийнятого ним рішення.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншої шкоди.

Слідство об’єднало ці дві справи в одне провадження і готується в найближчі дні передати матеріали до суду.

Для Ю.ТИМОШЕНКО кінцевий термін ознайомлення з матеріалами справи суд визначив 25 червня.