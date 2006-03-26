Скільки коштує голос виборця
14:09, 26 березня 2006Політика
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У Новій Каховці виборцям пропонують продати бюлетені
У місті Нова Каховка Херсонської області виборцям пропонують продати бюлетені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник виборчого штабу блоку «Наша Україна» у Херсонській області Володимир ФІАЛКОВСЬКИЙ.
За його словами, на одній з виборчих дільниць у Новій Каховці невідомі на вході з дільниці пропонують виборцям продати їм бюлетені за 50 грн. При цьому, зауважив В.ФІАЛКОВСЬКИЙ, взамін людям видають вже заповнені бюлетені з позначкою навпроти Партії регіонів.
В.ФІАЛКОВСЬКИЙ зазначив, що за станом на 12.00 в Херсонській області проголосувало близько 22% виборців.
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