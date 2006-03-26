Скільки коштує голос виборця

У місті Нова Каховка Херсонської області виборцям пропонують продати бюлетені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник виборчого штабу блоку «Наша Україна» у Херсонській області Володимир ФІАЛКОВСЬКИЙ.

За його словами, на одній з виборчих дільниць у Новій Каховці невідомі на вході з дільниці пропонують виборцям продати їм бюлетені за 50 грн. При цьому, зауважив В.ФІАЛКОВСЬКИЙ, взамін людям видають вже заповнені бюлетені з позначкою навпроти Партії регіонів.

В.ФІАЛКОВСЬКИЙ зазначив, що за станом на 12.00 в Херсонській області проголосувало близько 22% виборців.