Тимошенко під натиском міліції залишила судову залу

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під натиском працівників судової міліції «Грифон», але самостійно, залишила Печерський районний суд Києва на виконання рішення судді Родіона КІРЄЄВА про видалення її з зали.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати не дали працівникам міліції застосувати силу до Ю.ТИМОШЕНКО для її примусового видалення із зали суду.

Водночас, екс-прем’єр закликала журналістів та народних депутатів дочекатися закінчення судового засідання, щоб потім поінформувати суспільство про його перебіг.