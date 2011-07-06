Тимошенко під натиском міліції залишила судову залу
15:26, 06 липня 2011Політика
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Нардепи стали на захист
Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під натиском працівників судової міліції «Грифон», але самостійно, залишила Печерський районний суд Києва на виконання рішення судді Родіона КІРЄЄВА про видалення її з зали.
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати не дали працівникам міліції застосувати силу до Ю.ТИМОШЕНКО для її примусового видалення із зали суду.
Водночас, екс-прем’єр закликала журналістів та народних депутатів дочекатися закінчення судового засідання, щоб потім поінформувати суспільство про його перебіг.
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