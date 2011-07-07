Калашников намагається оглушити пів Хрещатика

На Хрещатику в Києві зранку зібралися люди, які прийшли на мітинг, організований БЮТом.

Станом на 9:30 на Хрещатику знаходиться близько 5 тисяч осіб з прапорами БЮТ та "Фронту змін". Люди збираються біля найближчих станції метро, а потім прямують у район Печерського райсуду Києва.

Також біля входу до Печерського суду стоїть декілька десятків людей з мітингу, організованого Олегом Калашниковим. Ці люди стоять, затикаючи вуха пальцями або навушниками, через надто високий звук, що йде з гучномовців.

Коли з динаміків припиняється спіч Калашникова, люди на мітингу викрикують слова "придурок" і "урод".

З мітингу, організованого Калашниковим, лунає "Юлю – на нари".

Як відомо, у четвер у печерському районному суді столиці має продовжитися засідання у справі Юлії Тимошенко.

Напередодні Тимошенко закликала своїх прихильників прийти у четвер на мітинг протесту проти пенсійної реформи. За її словами, мітинг почнеться біля Печерського суду, а потім переміститься під Верховну Раду, яка має ухвалити в цей день зміни в пенсійне законодавство.

"Українська правда"