5 тисяч людей йдуть від Печерського суду до Верховної Ради

Мітинг партії «Батьківщина» перемістився під Верховну Раду. Народні депутати України Наталія КОРОЛЕВСЬКА і Олександр ТУРЧИНОВ очолили колону, яка рухається вулицями Хрещатик і Грушевського від Печерського районного суду до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками організаторів, у колоні – близько 5 тисяч осіб, які протестують проти ухвалення пенсійної реформи. Поряд з колоною їдуть кілька мікроавтобусів з правоохоронцями.

Нагадаємо, сьогодні об 11.30 розпочалася «хода мітингу-протесту проти свавілля влади і проти ухвалення антинародної пенсійної реформи». Люди вимагають від депутатів не приймати пенсійну реформу, яка передбачає збільшення пенсійного віку для жінок і страхового стажу.

На даний час під стінами Верховної Ради мітинг проти пенсійної реформи проводять незалежні профспілки (Федерація профспілок малого і середнього підприємництва України) у рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», до яких приєдналися профспілки металургів, машиністів, Академії наук України тощо. В акції беруть участь 750-1000 осіб.