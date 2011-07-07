Ландік погрожує журналістам, які написали про бійку його сина?

Батько депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА, народний депутат від Партії регіонів Володимир ЛАНДІК пообіцяв подати судові позови до журналістів, які написали про бійку за участю його сина.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Україна", повідомляє «Українська правда».

Крім того, УНІАН оприлюднив в інтернеті повну відеоверсію інциденту у ресторані.

Як видно на відео, людина, схожа на Р.ЛАНДІКА, двічі підходила до дівчини і била її. Після того, як чоловік витяг дівчину з-за столика, він почав її жорстоко бити і тягати за волосся по всьому ресторану.

Як повідомляв сайт “Остров”, у ніч на 5 липня у луганському ресторані «Баккара», за свідченнями очевидців, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК, син народного депутата від Партії регіонів В.ЛАНДІКА, побив дівчину. Факт інциденту за участю Р.ЛАНДІКА підтвердила начальник відділу зв`язків з громадськістю МВС України у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

«Від коментарів в обласній міліції відмовляються, проте повідомляють, що факт мав місце, а дівчина перебуває в неврологічному відділенні однієї з лікарень міста. У неї черепно-мозкова травма і струс мозку», - йшлося у повідомленні.

Натомість сам Р.ЛАНДІК заперечує факт нападу на дівчину. Про це він заявив луганському сайту «Східний варіант».

«Це брехня! Це я постраждав. До того ж, жодних слідчих дій не ведеться. Ніхто ні на кого не нападав. Я просто здав дівчину в міліцію: вона била посуд в ресторані. І взагалі, я не виправдовуватимуся, виправдовуються винні. Єдине, не зрозумію, кому це все потрібно», - цитує видання слова Р.ЛАНДІКА.