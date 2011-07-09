Експерт: рішення у справі Тимошенко стане поворотним для Заходу

Старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Андерс ОСЛУНД вважає: «Якщо ми візьмемо справу ТИМОШЕНКО, по-перше, там були три фірми, які базуються у Вашингтоні, «Akin Gump», «Trout Cacheris» та «Kroll», що зробили висновки щодо двох справ, які вщент розбила «Covington&Burling», ще одна вашингтонська компанія».

Про це він заявив у Вашингтоні на конференції «Майбутнє України: виклики та наслідки влади в Україні», організованій Інститутом міжнародної економіки Петерсона, Центром США та Європи Брукінзького інституту та Атлантичною Радою, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Прокуратура ж, здається, не просто відклала їх в сторону, натомість, вона порушила ще одну справу по газовій угоді з Росією січня 2009 року, звинувативши ТИМОШЕНКО у перевищенні посадових повноважень. Наскільки я розумію, ніхто не говорить, що вона заробила на цьому якісь гроші, а тепер і служба безпеки, схоже, усвідомила, що все це розвалюється, цей фарс, який відбувається в суді сьогодні. Томи вони готують нову справу, тобто стару справу, яка вже виникала пару разів в минулому», - сказав він.

«Я почув, що корупція залишається величезною проблемою, а судова система отримала надзвичайно погану репутацію, я боюсь, що вона перебуває у справді поганому стані», - зазначив А.ОСЛУНД, додавши, що рішення суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО стане поворотним моментом у відносинах України із Заходом.