Щоб співпрацювати з НАТО, треба подбати про в'язнів і журналістів

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2011 рік.

Текст розпорядження від 29 червня № 625-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Зокрема, планом передбачається розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо вдосконалення законодавства про вибори в Україні.

У галузі захисту прав і свобод людини планується створити належні умови для виправлення засуджених, здобуття ними освіти і набуття професії, їхньої соціальної адаптації у суспільстві, розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а також сприяти внесенню змін до законодавчих актів щодо визначення розумних строків проведення слідства та судового розгляду справ осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності.

Також передбачено розробити проект концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби України.

У галузі захисту прав національних меншин планом передбачено розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект концепції державної етнонаціональної політики України.

Крім того, передбачено розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти: про внесення змін до Закону “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України”, про захист професійної діяльності журналістів, про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

У сфері зовнішньої політики передбачаться залучати авіаційні транспортні засоби до перевезення вантажів та особового складу збройних сил держав-членів і держав - партнерів Альянсу, які беруть участь у миротворчих місіях і операціях Організації Північноатлантичного договору; забезпечувати діяльність українського миротворчого контингенту в рамках участі у міжнародній миротворчій операції НАТО в Косово (КФОР) та в операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Ісламській Республіці Афганістан. Також передбачається надання повітряного коридору для здійснення перельотів літаків військово-транспортної авіації збройних сил держав - членів Альянсу через територію України в рамках участі в операції Афганістані.

Крім того, згідно з планом, кораблі Військово-морських сил Збройних сил України візьмуть участь у військово-морських операціях у Середземному морі в рамках операції НАТО “Активні зусилля”, а також передбачено діяльність первинного національного Контактного пункту операції НАТО “Активні зусилля” та обмін інформацією про судна, що викликають підозру.

Буде продовжена участь миротворчого персоналу України у складі Тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак.

Також планом передбачено розробити нову редакцію Стратегії національної безпеки України з урахуванням досвіду держав - членів НАТО та внести її на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Планується реформування Міністерства внутрішніх справ України і Внутрішніх військ МВС, Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Річну національну програму співробітництва Україна-НАТО на 2011 рік.

В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабміну розробити та затвердити у місячний строк план заходів із виконання у 2011 році Річної національної програми.