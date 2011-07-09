Шкіль вважає, що в ДТП він не винен?

Народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Андрій ШКІЛЬ заявляє, що його провину у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди має встановлювати суд, а не Міністерство внутрішніх справ України.

Про це А.ШКІЛЬ заявив в ефірі «5-го каналу».

За словами народного депутата, МВС вже винесло йому вирок і заявило про його провину у ДТП, що сталося 6 травня у Києві.

"Виносить рішення суд, а не Міністерство внутрішніх справ. Суд своїм рішенням визначить хто винен", - наголосив А.ШКІЛЬ.

Він підкреслив, що експертизи у рамках порушеної за фактом аварії ще тривають, і їх результати будуть готові лише наступного тижня.

"Про яке завершення слідства можна говорити? Це відкриття таємниці справи", - сказав він.

А.ШКІЛЬ припустив, що повідомленням від МВС про його провину у скоєнні ДТП хочуть прикрити негативну інформаційну хвилю навколо членів провладної команди.

"Вони роблять все, щоб це розбавити от такими "негідниками" від опозиції", - додав він.

А.ШКІЛЬ також наголосив, що позиватиметься до МВС за розголошення таємниці слідства та за звинувачення, які не встановив суд.

Як повідомлялося, 8 липня Міністерство внутрішніх справ заявило, що встановило провину А.ШКІЛЯ в ДТП 6 травня в Києві.

Довідка УНІАН. А.ШКІЛЬ ввечері 6 травня потрапив у ДТП у Києві.

Автомобіль Nissan Qashai, за кермом якого перебував народний депутат, рухався з проспекту Науки у напрямку вулиці Промислова та з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volksvagen. 58-річний водій Volksvagen і двоє його пасажирів не постраждали.

За фактом ДТП слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу.