Політолог про Південний потік, газ, казки і оптимальний варіант

Українська газотранспортна система залишиться потрібна в разі будівництва й запуску газопроводу «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в ході круглого столу на тему: «Майбутнє української газотранспортної системи», організованого Інститутом Горшеніна, висловили експерти, коментуючи вірогідність повної відмови РФ від використання української ГТС після запуску в експлуатацію газопроводів «Північний потік» і «Південний потік».

За словами народного депутата України (БЮТ) Сергія ПАШИНСЬКОГО, якщо Росія й побудує «Південний потік», то собівартість прокачування газу по ньому буде в 2,5 раза вищою, ніж через територію України. «Проект будівництва «Південного потоку» нагадує мені будівництво Байкало-Амурської магістралі - в будівництві БАМу брала участь половина Радянського Союзу, а зараз вона практично не експлуатується. Я хочу застерегти наших російських колег, щоб із «Південним потоком» не вийшла та ж історія, оскільки одна справа транспортувати газ по простій в обслуговуванні українській трубі, й зовсім інша, коли труба лежить на дні Чорного моря і її обслуговування вимагає величезних зусиль», - підкреслив народний депутат.

У свою чергу, політолог Олександр ПАЛІЙ зазначив, що Україна має унікальну по своїй розгалуженості й потужності газотранспортну систему з найбільшими в Європі підземними сховищами газу.

«І коли росіяни говорять про те, що вони відмовляться від наших послуг після введення в експлуатацію «Південного потоку» - це більше схоже на казки. Досі не врегульовано питання будівництва цього газопроводу з рядом країн, через територію яких він пройде. Все це інформаційний шум, для того, щоб вплинути на Україну й схилити її до створення консорціуму з РФ по управлінню газотранспортною системою. Але ми не повинні звертати на це увагу», - сказав політолог і додав: «Так, Росія може викинути 27 млрд. євро на будівництво «Південного потоку» й теоретично можна уявити, що вона побудує цей газопровід. Але українська ГТС все одно залишатиметься оптимальним варіантом - найшвидшим і найдешевшим шляхом для транзиту російського газу до Європи.

У зв`язку з цим експерт вважає, що Україні не варто поспішати віддавати свою ГТС у консорціум із російським «Газпромом».

«У нас ще достатньо часу для того, щоб вести переговори з РФ про отримання вигідніших умов поставок російського газу. Якщо ж подивимося на європейські тенденції, то ми побачимо, що Хорватія повністю відмовилася від російського газу, й купуватиме газ в Італії; Болгарія має намір на 75% скоротити закупівлі газу в РФ. Практично по всьому узбережжю Європейського Союзу відбувається будівництво терміналів із прийому скрапленого газу. Таким чином, найближчим часом український ринок газу може опинитися для Росії ще важливішим і привабливішим, як один із найбільших споживачів російського газу в Європі. У такій ситуації Росія навряд чи тиснутиме на Україну так само жорстко, як вона робить це зараз», - переконаний О.ПАЛІЙ.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію та країни Південної й Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію та Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м.