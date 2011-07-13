Пустити Ющенка до списку партії може лише з'їзд

Рішення про участь Віктора Ющенка в парламентських виборах за партійним списком "Нашої України" має приймати з`їзд.

Про це повідомив глава політради партії "Наша Україна" Валентин Наливайченко в ефірі 5 каналу.

"Було рішення політради. Ми дійсно такий принцип для себе сформували і опублікували", - зазначив він.

За його словами, партійці мають "прозвітувати і зрозуміти, хто ж користується мандатом довіри".

"Політрада 8 липня вирішила, що такий принцип є важливим періодом підготовки до виборів. Що стосується лідера партії, або інших будь-яких прізвищ, не вирішувала ні політрада, ні інші органи. Оскільки, вирішує з`їзд, відповідно до законодавства і нашого статуту", - уточнив Наливайченко.

Як відомо, раніше повідомлялося, що екс-президент не йтиме на парламентські вибори за партійним списком.

Потім з`явилася інформація, що Ющенко піде на вибори по одному з мажоритарних округів на Львівщині.

Українська правда