ГПУ відмовилася додавати до справи Тимошенко аудит, замовлений Нафтогазом?

Адвокат Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що згідно з попередніми висновками американської юридичної компанії Covington & Burling LLP, кримінальна справа, порушена проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод з РФ 2009 року, визнана політично обумовленою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"Юристи Covington & Burling зазначають, що обвинувачення у газовій справі Юлії ТИМОШЕНКО не ґрунтуються на фактичних обставинах та є сумнівними з юридичної точки зору", – сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, у попередніх висновках американської компанії за результатами аналізу фактів, викладених в обвинуваченні Ю.ТИМОШЕНКО, наголошується також на сумнівності методології Генеральної прокуратури з обрахування збитків, яких нібито було завдано внаслідок підписання в 2009 році газової угоди з Росією.

Захисник екс-прем’єра зазначив, що американські юристи також звертають увагу на відмову Генеральної прокуратури залучити до справи результати аудиту, проведеного на замовлення НАК "Нафтогаз України" міжнародною компанією Ernst & Young.

"Роблячи узагальнений висновок щодо обвинувачень Юлії ТИМОШЕНКО, міжнародна незалежна юридична компанія з бездоганною репутацією Covington & Burling абсолютно чітко зазначає, що немає жодного юридичного підґрунтя для продовження переслідування Юлії ТИМОШЕНКО. Аналогічно до обвинувачень, які висувалися щодо використання кіотських грошей та закупівлі автомобілів для сільської медицини, звинувачення має абсолютно чітке політичне підґрунтя, з юридичними обвинуваченнями не має нічого спільного", – заявив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, звіт та доповідь юридичної компанії Covington & Burling LLP будуть оформлені у вигляді відповідних клопотань для наступних судових засідань з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО у Печерському районному суді Києва.

Крім того, ці документи будуть надіслані представникам усіх дипломатичних місій, акредитованих в Україні, а також до Єврокомісії та Європейського парламенту, керівництву США та держав Європи.

"Звичайно, висновки Covington & Burling ми будемо використовувати для підготовки матеріалів до Європейського суду з прав людини", – підкреслив С.ВЛАСЕНКО.