Депутат Європарламенту надає особисту поруку Луценку

Депутат Європейського парламенту Марек СІВЕЦЬ звернувся із листом до Печерського районного суду м. Києва, у якому надає особисту поруку екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», у листі євродепутат просить суд переглянути рішення щодо затримання Ю.ЛУЦЕНКА.

«Переконаний, що арешт є винятковим запобіжним заходом, який повинен застосовуватися до підозрюваного виключено у випадку реальної загрози. Видається, щодо Ю.ЛУЦЕНКА, чий стан здоров’я залишає бажати кращого, можна було би обрати більш м’який запобіжний захід», - зазначає М.СІВЕЦЬ.

«Європейський суд з прав людини у своїх непоодиноких рішеннях з відповідного питання (Ягчі та Сархін проти Туреччини, 1995; Шіссер проти Швейцарії, 1979; Ірландія проти Великої Британії, 1978) однозначно вказує, що довготривале тримання під вартою є часто порушенням прав підозрюваного», - йдеться у листі.

«При цьому хотів би наголосити, що не маю наміру втрутитися у справи внутрішньо національної юрисдикції, проте не можу не висловити свого занепокоєння ситуацією навколо справи Ю.ЛУЦЕНКА і тому надаю особисту поруку за Ю.ЛУЦЕНКА у випадку, якщо суд вважатиме за можливе задовольнити моє звернення щодо обрання іншого запобіжного заходу щодо підозрюваного», - наголошує М.СІВЕЦЬ у своєму зверненні.