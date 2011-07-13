Євросоюз дасть Україні 30 мільйонів євро

Європейський Союз виділить Україні 30 млн. євро на проведення інституційних реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні Єврокомісією в рамках національного індикативного плану для України на 2011-2013 роки.

Передбачається, що виділені кошти будуть витрачені на проведення інституційних реформ у таких сферах як підготовка до створення зони вільної торгівлі, санітарія та міграція.

«Сьогоднішнім рішенням ми підтримуємо зусилля українського уряду, спрямовані на прогрес у ключових реформах, зокрема, в адміністративній реформі», - заявив комісар ЄС із питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.