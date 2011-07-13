Експерт: Справа Тимошенко є лакмусовим папірцем для суспільства

Який би вирок не виніс суддя Кірєєв у справі Тимошенко, після відвертого й цинічного ігнорування ним вимог КПК України, навряд чи можна буде вважати рішення цього судді законним і обгрунтованим.

Про це заявив голова Українського юридичного товариства Олег Березюк у своїй публікації на «Українській правді».

За його словами, якщо вирок буде обвинувальним, і суспільство змусять його сприйняти цей вирок як належне, то влада включить зелене світло для запуску репресивної машини і фальсифікації кримінальних справ.

Березюк вважає, що сьогодні у справі Тимошенко потрібно поставити досвідченого й авторитетного суддю, який прийме законне і обґрунтоване рішення, що має зняти політичну напругу в суспільстві.

Березюк також зазначив, що під час розгляду кримінальної справи по обвинуваченню екс-прем`єрки Юлії Тимошенко яскраво продемонстровано всі вади й недоліки нашої системи правосуддя.

Зокрема, за його словами, стаття 22-а стаття КПК зобов`язує органи досудового слідства і суд провести всебічне, повне й об`єктивне дослідження обставин кримінальної справи.

«Враховуючи те, що Тимошенко обвинувачується у вчиненні злочину, і там фігурує декілька осіб, щодо яких також порушено кримінальні справи, то цілком логічно було б об`єднати ці справи в одну – і таким чином забезпечити всебічність і повноту розслідування цієї справи. Тим більше, що стаття 26 прямо вказує на можливість об`єднання кримінальних справ в одну, коли мова йде про обвинувачення кількох осіб у вчиненні одного й того ж злочину», - переконаний юрист.

За його словами, це можна б було зробити ухвалою суду, але суддя відмовив захисникам Тимошенко в задоволенні такого клопотання.

«Зрозуміло, що без дослідження ролі інших фігурантів зробити це буде дуже важко», - переконаний Березюк.

Окрім того, юрист обурений, що суддя дає адвокату Тимошенко лише один день на ознайомлення з кількома томами кримінальної справи: «у цьому випадку, захисника можна порівняти з хірургом, якому дали скальпель і змусили робити операцію, не надавши йому можливості ознайомитись з діагнозом хворого».

«Очевидно, що таке рішення судді носить явно протиправний характер і є прямим порушенням шостого пункту частини 3-и 6-ї статті Європейської конвенції з прав людини, яка передбачає, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення повинен мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту. Порушення цієї статті Конвенції є підставою для скасування вироку в Європейському суді з прав людини», - заявляє голова Українського юридичного товариства.

За його словами, і національне законодавство, і Європейська конвенція із прав людини передбачають відкритість судових процесів. І тому всі розмови щодо заборони прямої трансляції судового процесу над Тимошенко є безпідставними. Навпаки, трансляція цього процесу є корисною для всього суспільства. Адже кожен громадянин України завдяки телебаченню має унікальну можливість самостійно оцінити аргументи сторін і зробити власні висновки.

«Справа Юлії Тимошенко є лакмусовим папірцем для українського суспільства», - переконаний юрист.