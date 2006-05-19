Екс-голова ”Нафтогазу” замахнувся на посаду губернатора Луганщини

За інформацією, що надійшла від джерела у Верховній Раді, Президенту на посаду голови Луганської облдержадміністрації запропонована кандидатура лідера РПУ Юрія Бойка.

«Юрій Бойко – гідний луганець, фахівець, Герой України, тому на посаду губернатора Луганщини висунута його кандидатура. Справа за Президентом», – відзначило джерело.

Обком з посиланням на Cxid.info