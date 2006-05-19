Екс-голова ”Нафтогазу” замахнувся на посаду губернатора Луганщини
10:00, 19 травня 2006Політика
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Кандидатура уже запропонована Президенту
За інформацією, що надійшла від джерела у Верховній Раді, Президенту на посаду голови Луганської облдержадміністрації запропонована кандидатура лідера РПУ Юрія Бойка.
«Юрій Бойко – гідний луганець, фахівець, Герой України, тому на посаду губернатора Луганщини висунута його кандидатура. Справа за Президентом», – відзначило джерело.
Обком з посиланням на Cxid.info
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